انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 3 من "داعش" بغارة أمريكية شمال الصومال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 10:34 مساءً - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا (​أفريكوم​)، أنها شنت غارة جوية جديدة على موقع لتنظيم "داعش" في ​الصومال​، بعد أقل من أسبوعين من ضربة أدت إلى مقتل الرجل الثاني في التنظيم في البلد الأفريقي.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان، أن ثلاثة عناصر من التنظيم قتلوا في غارة جوية يوم الجمعة في منطقة جبلية في شمال الصومال، وهي الثانية منذ بداية الشهر الحالي.

ونقل البيان عن الجنرال غريغ أولسون، رئيس العمليات في "أفريكوم"، قوله: "لقد أدت هذه الضربة إلى مقتل عناصر من داعش في منطقة نائية في شمال الصومال"، مؤكداً أن "القضاء على هؤلاء الإرهابيين يؤثر على قدرة داعش - الصومال على تهديد الأبرياء في المنطقة".

وينشط تنظيم داعش إلى جانب حركة الشباب المتطرفة في الصومال في أقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال البلد، حيث يقيم معسكرات تدريب ويخزن كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الذي يواجه به القوات الحكومية.