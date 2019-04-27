انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا: تخفيض قواتنا في سوريا سيتم بحذر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 10:34 مساءً - قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن بلاده ستخفض عدد قواتها في سوريا على المدى الطويل، وأن هذه العملية ستتم بحذر".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، في تصريح صحفي: لقد "تم تدمير داعش في سوريا، وإن دولته التي كانت واسعة أصبحت لا شيء الآن".

ولفت إلى أن "إيران تصدّر الإرهاب في المنطقة والعالم، وتشكل تهديداً طويل الأمد"، وتابع قائلاً: "إننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، للتأكد من أننا متحدون ضد التهديد الإيراني".

Advertisements

وعن الوجود الأمريكي في العراق، قال الجنرال ماكينزي: إنه "واثق بأن الوجود هناك سيكون طويل الأجل، وهو يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وأن واشنطن تساعد بغداد في بناء قدراتها المؤسساتية".

ولفت ماكينزي إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد "القاعدة" و"داعش".

وفي ديسمبر الماضي، أمر ترامب بسحب كل القوات الأمريكية وعددها 2000 عسكري من سوريا؛ بعدما قال إنها هزمت تنظيم "الدولة"، وأثار القرار المفاجئ انتقادات شديدة من جانب حلفاء واشنطن وأعضاء الكونغرس، ودفع جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، إلى الاستقالة.