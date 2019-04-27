كوريا الشمالية تحث جارتها الجنوبية على التصدي للضغوط الأميركية

في السياسة 28 أبريل,2019 نسخة للطباعة

سيئول ـ واشنطن ـ وكالات: حثت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية على تجاهل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والمضي قدما في تحقيق تعاون بين الكوريتين، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

جاءت الرسالة الخاصة الصادرة عن لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا، فيما أحيت الكوريتان الذكرى الأولى لقمة “بانمونجوم” التاريخية، وسط شكوك بشأن عملية نزع السلاح النووي.

وذكرت اللجنة فيما وصفتها بأنها مذكرة تفاهم أن “حالة أمنية خطيرة تظهر والتي ربما تعود للماضي، عندما كانت كارثة تلوح في الأفق، وسط المخاطر المتزايدة بنشوب حرب”.

وحثت اللجنة حكومة كوريا الجنوبية على استكشاف “المزيد من التدابير الأكثر فعالية “لتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد السلمي لكوريا.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت الخميس بالرد، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق تدريبات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن “أعمال الغدر” التي قامت بها سيئول “خيبت آمالنا” ومثلّت “استفزازا عسكريا”.

وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه التدريبات تعد “تحديا صريحا” لإعلان بانمونجوم الذي وقعه زعيما الكوريتين العام الماضي، مضيفا: “سيكون هناك رد مقابل على ذلك من جانب جيشنا”.

إلى ذلك أظهرت مذكرة اعتقال اتحادية أن السلطات الأميركية تركز على جنوب كاليفورنيا في ملاحقتها لرجل كان من نشطاء حقوق الإنسان ويتهم بقيادة اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في فبراير.

وأدريان هونج تشانج مطلوب من قبل إسبانيا فيما يتعلق باقتحام السفارة لكن محاميه شجب وزارة العدل الأميركية لسعيها لاعتقاله وتسليمه استنادا إلى “روايات لا يعتد بها لشهود حكومة كوريا الشمالية”.

وتستشهد المذكرة بمعلومات من السلطات الإسبانية وتصف هونج تشانج بأنه العقل المدبر لاقتحام نفذه سبعة أفراد لسفارة كوريا الشمالية في مدريد يوم 22 فبراير وبدأ بتظاهر هونج تشانج بأنه رجل أعمال زائر.

وقام هونج تشانج وستة من زملائه المسلحين بالسكاكين وقضبان الحديد والمناجل والمسدسات الزائفة باقتحام السفارة وقيدوا القائم بالأعمال وعددا آخر من الموظفين وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم أسرى لعدة ساعات قبل أن يفروا من المجمع وفقا للمذكرة.

ووقع الاقتحام في وقت حساس قبل أيام من ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالاقتحام بوصفه “هجوما إرهابيا خطيرا” وأشارت إلى شائعات بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان له دور في هذا الهجوم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ليس لواشنطن صلة بهذا.

وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة الجمعة إلى أن السلطات الأميركية تقفت أثر هونج تشانج وتوصلت إلى أنه موجود في مدينة لوس انجلوس.