طيران التحالف يقصف موقعا لـ(أنصار الله) في اليمن

صنعاء ـ وكالات: قصف طيران التحالف العربي في اليمن أمس موقعا عسكريا لجماعة “أنصار الله”بمحافظة المحويت غرب اليمن. وأفاد مصدر يمني بمحافظة المحويت لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن التحالف قصف بثلاث غارات جوية موقعا عسكريا لجماعة “أنصار الله” في تبة قرية الملحة التابعة لمديرية بني سعد غرب المحويت الواقعة شرق الحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استعادة مواقع من قبضة “أنصار الله” عقب ساعات من سيطرتها عليها في محافظة الضالع وسط اليمن.وذكر موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على المواقع التي حاول “أنصار الله” التمركز فيها بمديرية الأزارق جنوب غرب الضالع”. وأضاف، أن “القوات تمكنت من تطهير منطقة تورصة الواقعة إلى الغرب من مديرية الأزارق والمحاددة لمديرية الحشاء غرب الضالع، وكبدت أنصار لله عددا كبيرا من القتلى والجرحى”.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

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