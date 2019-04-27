تركيا ترفض اعتراف البرلمان البرتغالي بـ(مذبحة الأرمن)

أنقرة ـ د.ب.أ: رفضت تركيا اعتراف البرلمان البرتغالي بـ “الابادة الجماعية” بحق الأرمن عام 1915.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول”التركية الرسمية.

وقال البيان: “هذه المقاربات التي تسيس التاريخ وتضرب بالقانون الدولي والأوروبي عرض الحائط، غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضاف البيان أن تركيا تنتظر من البرلمان البرتغالي “احترام الحقائق التاريخية وسجلات الأرشيف والقانون، عوضًا عن تحريف الحقائق لمسوغات سياسة داخلية.”

كان البرلمان البرتغالي تبنى الجمعة مشروع قانون تعترف بموجبه لشبونة بـ “الابادة الجماعية” التي وقعت بحق الأرمن في عام 2015.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي اعترفت بـ”الابادة الجماعية” بحق الأرمن إلى 31 دولة. وتعترض تركيا على وصف ما تعرض له الأرمن بأنه “إبادة جماعية”.

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