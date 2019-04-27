إحصائية: أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال 5 أيام

اقتحم الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى خلال الـ5 أيام الماضية من الأحد وحتى الخميس الماضيين.



وحسب إحصائية لمركز معلومات وادي حلوة، فإن 2,230 متطرفا اقتحموا الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي منذ الأحد حتى الخميس.



وأضاف المركز أن الخميس الماضي شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحمه نحو 724 مستوطنا.

وأوضح المركز أن من بين المقتحمين خلال الأيام الماضية وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، وعددا من أعضاء مجلس إدارة ما يسمى "اتحاد الهيكل".





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مركز معلومات وادي حلوة، مركز فلسطيني يحمل اسم المنطقة (أحد أحياء القدس) التي يقع فيها عام 2009.. ويهدف إلی توضيح وبيان الحقائق والتاريخ لقرية سلوان (القرية الأكثر التصاقاً بأسوار وأبواب القدس القديمة) وكشف انتهاكات الاحتلال بمؤسساته المختلفة والجمعيات الاستيطانية في سلوان خاصة والقدس عامة.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية الأسبوع وجودا مكثفا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، خاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيط المواقع الدينية فيها.



وترافق ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمسجد مع تصاعد إجراءات الاحتلال ضد المصلين وحراسه، إذ سلمت السلطات الإسرائيلية أمرين بالإبعاد عن "الأقصى" لكل من الشاب ثائر أبوصبيح لـ6 أشهر، وروحي كلغاصي لـ4 أشهر.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "هذه الاقتحامات جميعها جرت تحت حماية وحراسة قوات كبيرة من جيش الاحتلال وشرطته"، مدينة بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير في اقتحامات المستوطنين للمدن والبلدات الفلسطينية وعديد الأماكن الأثرية فيها.



واستنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الثلاثاء، عمليات الاقتحام المستمرة التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون داخل باحات المسجد الأقصى.



وبالتزامن مع الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى واصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، ومنطقة "سبسطية" الأثرية لليوم الثاني أيضاً، إذ تدفق آلاف المستوطنين لأداء طقوس لمناسبة عيد الفصح.