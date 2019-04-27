الان تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بجرائم الحوثي ضد الإعلاميين المختطفين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بتحرك دولي لإيقاف جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإعلاميين المختطفين.
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة 4 أعوام يفيد فيه بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ”الإجرام الذي يتعرض له الصحفيون في المعتقل الحوثي منذ سنوات، وحرمانهم من قبل المليشيا الانقلابية من حق الزيارة والتطبيب، مع إخضاعهم لظروف اعتقال قمعية”.
وجددت مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين ومحاسبة كل المتورطين بالجرائم التي ارتكبت بحقهم، محملة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم بحق الصحفيين المختطفين.
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