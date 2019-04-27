تصاعد خروقات الحوثي لهدنة الحديدة.. وإحباط للانقلابيين في حيس

جدة - عمرو شويل أحبطت قوات ألوية العمالقة بالجيش اليمني، السبت، هجوماً جديداً شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الحديدة، غربي البلاد، مع تصاعد خروقاتها ضد الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة.

وذكرت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، أن قواتها في مديرية حيس الواقعة جنوبي الحديدة، أحبطت هجوماً عنيفاً لمجاميع حوثية حاولت اختراق مواقعها الدفاعية شمال المديرية.

وطبقاً للبيان، فإن المسلحين الحوثيين تسللوا إلى مواقع العمالقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها عناصر المليشيا الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية.

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وأوضح أن مليشيا الحوثي قصفت مواقع الجيش بقذائف “الهاون 82″ والـ”RPG” والأسلحة الرشاشة والقناصة التي تراجعت بعد تكبدها عدداً من القتلى والجرحى.

وفي مديرية أخرى، قالت المصادر إن مجموعات حوثية تسللت إلى طرق إمداد قوات العمالقة، الواصلة إلى مدينة التحيتا، وزرعت عدداً من العبوات الناسفة التي انفجرت بعد ساعات من زراعتها دون خسائر بشرية ومادية تذكر.

وأضاف أن المليشيا قصفت أيضاً بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في بلدة “الجبلية” جنوبي التحيتا، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين.

وصعدت مليشيا الحوثي خروقاتها العسكرية بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ حيث شنت عشرات الهجمات الانتحارية، وأودت الانتهاكات الإرهابية الحوثية منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحياة عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى.