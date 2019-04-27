الان تتابع نائب رئيس المجلس الانتقالي: القوات السودانية باقية في اليمن حتى إنجاز مهمتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أكد محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان أن القوات السودانية باقية في اليمن حتى إنجاز مهمتها.
وذكر دقلو في مقابلة مع قناة العربية أنه ستتم محاسبة الفاسدين من أسرة البشير وايمانهم بشعار “حرية سلام و عدالة”.
ووجه نائب رئيس المجلس الانتقالي رسالة للشعب السوداني أن “الحقوق تؤخذ بالقانون”
كما وجه دقلو باسم الشعب السوداني الشكر لدور السعودية والإمارات وذكر أن الدعم العربي للتغيير في السودان كان سخيا
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