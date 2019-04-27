المجلس العسكري السوداني: نشكر السعودية والإمارات ومصر لدعمنا

تقدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بالشكر إلى الإمارات والسعودية ومصر لدعم الخرطوم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

ولفت البرهان في حوار مع قناة "العربية الحدث" الفضائية، السبت، إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان متأزم وعلاجه يحتاج لوقت ليس بالقصير"، مشددا على أنه "طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع".

واعتبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن يتم العمل بشفافية والتشاور بشكل دائم مع كافة القوى السياسية حتى يتم الاتفاق إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكد البرهان أن الجميع يعترف بدور "قوى الحرية والتغيير" في قيادة الحراك الشعبي، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع.

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وكان حزب المؤتمر الوطني التابع للرئيس المعزول عمر البشير، أعلن أنه لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، عدا ذلك فلا إقصاء لأي قوى أو طرف.

وكشف البرهان كواليس الساعات الأخيرة قبل عزل البشير، قائلا إنه "كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام"، مضيفا أن تصاعد الاحتقان الشعبي، دفع القوات المسلحة السودانية للتدخل، للحد من معاناة المواطنين.

وشكر البرهان السعودية والإمارات على مساعدتهما للسودان، كما توجه بالشكر إلى مصر ودورها الداعم للبلاد، وتعاون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المجلس العسكري الانتقالي، كما شكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه أيضاً.