شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: تراجع قطر عن حظر بيع المنتجات الإماراتية انتصار جديد لأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، كيف انتصرت الإمارات فى قطر، وأجبرتها على التراجع عن قرارات تصعيدية.

وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن نظام قطر سحب قراره بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواق الدوحة، وهذا يعتبر تنازل وتراجع مهم جدا جدا لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد نظام قطر في منظمة التجارة العالمية.

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وتابع الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط: ما تزال أدوية الإمارات ترسل للشعب وللمستشفيات في الدوحة لمعالجة المرضى.