الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة ابتداءً من المساء.
أما الإثنين، فقليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، بينما الثلاثاء غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال والداخل.
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