النشرة: وصول شعلة النور الإلهي المقدس الى مدينة زحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأنه "وصلت شعلة النور الإلهي المقدس الى ​مدينة زحلة​ التي استقدمها من المطار كاهن رعية سيدة الزلزلة العجائبي في زحلة، وكان في استقبالها في باحة الكنيسة عدد كبير من المؤمنين حيث أضاؤوا شموعهم من الشعلة بعد دخولها الى الكنيسة".

وكان كهنة رعايا ​البقاع الغربي​ التابعة لمختلف ​الطوائف​ المسيحية قد استقبلت الشعلة عند مفرق ​قب الياس​ واناروا الشموع ايضا منها وانتقلوا الى كنائسهم في البقاع الغربي.