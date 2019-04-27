الارشيف / اخبار العالم

جريحان بينهما عسكري برصاص مطلوب في مدينة بعلبك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت معلومات صحافية عن اصابة كل من ح. أ. وهو عنصر في الجيش وه. أ. بطلقات نارية من سلاح حربي أطلقها المطلوب ح. ط، وذلك إثر اشكال فردي وقع بينهما في ​مدينة بعلبك​.

على الاثر بدأت وحدات من الجيش تنفيذ مداهمات في حي النبي انعام في مدينة بعلبك بحثا عن مطلق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بينهما عسكري برصاص مطلوب في مدينة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا