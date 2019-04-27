جريحان بينهما عسكري برصاص مطلوب في مدينة بعلبك

أفادت معلومات صحافية عن اصابة كل من ح. أ. وهو عنصر في الجيش وه. أ. بطلقات نارية من سلاح حربي أطلقها المطلوب ح. ط، وذلك إثر اشكال فردي وقع بينهما في مدينة بعلبك.
على الاثر بدأت وحدات من الجيش تنفيذ مداهمات في حي النبي انعام في مدينة بعلبك بحثا عن مطلق النار.
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