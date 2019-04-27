فنيش: واشنطن تمارس سياسة القهر والتجويع ضد شعوب منطقتنا

اعتبر وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ "أن ​الولايات المتحدة​ تمارس ​سياسة​ القهر والتجويع ضد شعوب منطقتنا، وتدوس على شرعة حقوق الانسان والاتفاقات الدولية، وتنقض الكثير من الاتفاقات كرمى لعيون ​اسرائيل​، وما الهجمة الاقتصادية إلا سبب الفشل العسكري الذريع في المنطقة، بعد أن أسقطت ​المقاومة​ كل المشاريع العسكرية، وهي لن تتراجع عن دورها في معادلة الشعب و​الجيش​ والمقاومة، وستبقى في المرصاد لكل عدوان".

وخلال الاحتفال بذكرى ولادة مخلص البشرية الامام المهدي، في الملعب البلدي لمدينة بنت جبيل، الذي أقامه إتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل، تطرق الى ما تقوم به الادارة الاميركية من حصار للمقاومة قائلا: "لقد توصلت شعوب العالم الى ميثاق دولي يمنع النزاعات العسكرية، ويحول دون تهديدها للاستقرار العالمي، ويدعو الى الحلول السلمية، ولكن الادارة الاميركية نقضت كل تلك المواثيق وشرعة حقوق الانسان، وداست على الكثير من اتفاقياتها لتقهر شعوب المنطقة وتسيطر عليها".

واعتبر أن "سياسة الاستكبار التي تنتهجها الادارة الاميركية وإستضعاف الشعوب، لن تؤثر علينا في المقاومة، ونحن لن نستكين او نخضع أمام هؤلاء المتسلطين، فراعنة العصر، ولن نأبه لهذا الحصار ولكل محاولات التجويع، ولن ننثني عن مشروع المقاومة في مواجهة الطغاة والمستكبرين، فنحن ننتمي الى دين يعتبر مواجهة الطغاة والظالمين عبادة".

وأشار إلى أن "قمنا بتحرير الأرض ومواجهة المشروع التكفيري، وأسقطنا كل أدوات الاستكبار والفتنة وكنا عقبة في طريق مشروع إخضاع المنطقة لمصلحة اسرائيل، لذلك مهما علت أصوات البعض التي تنكر علينا حقوقنا إرضاء للسيد الأميركي، فإننا نقول: أنه لن يمنع اسرائيل من تحقيق أهدافها في لبنان الذي لن يكون بمنأى عن الخطر المحدق بالمنطقة، سوى معادلة الجيش والشعب والمقاومة".