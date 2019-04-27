البدء بمشروع إعادة إنارة أحياء تدمر والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية

باشرت ورشات فنية سورية في إعادة إنارة شوارع وأحياء ​مدينة تدمر​ والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية من المدينة بعد الخراب الذي حل بها على أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" قبل تطهيرها منهم.

وأوضح رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هانس دعاس لوكالة "سانا" السورية أن "كلفة هذا المشروع الذي يتم من خلاله استخدام أجهزة الليد والصوديوم في الإنارة، تبلغ 70 مليون ليرة سورية أي حوالي 140 ألف ​دولار​ وأن المشروع سيسمح للسياح بزيارة المواقع التاريخية ليلًا"، مشيرًا إلى أن "مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى أربعة أشهر وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين الخدمات اللازمة لعودة المزيد من الأهالي إلى مدينة تدمر والاستقرار فيها".

ويذكر أن ​الجيش السوري​ استعاد تدمر وطهرها من الإرهابيين بالكامل مطلع آذار 2017 بدعم من ​القوات​ الجوية الروسية.