فتح تحقيق في جامعة لورين بشأن عبارات عنصرية لطلاب على مواقع التواصل

أكد مدير الاتصالات في جامعة لورين في شرق ​فرنسا​ دافيد دينيه أن الجامعة ستفتح تحقيقاً إدارياً بعد تلقيها بلاغا بشأن تبادل عبارات وفيديوهات عنصرية بين طلاب.

وأوضح دينيه "أبلغتنا أمس شبكات التواصل الاجتماعي أن مجموعة على تطبيق مسنجر (للتراسل على فيبسوك) تضم طلاباً في علم الاجتماع في جامعة ميتز هي على ما يبدو مساحةً لبث عبارات وفيديوهات عنصرية ساخرة من طلاب وأساتذة سود".

وأكدت وزيرة التعليم العالمي فريديريك فيدال، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "لا تسامح إطلاقاً مع هذه التصرفات غير المقبولة في جامعاتنا كما في خارجها".