مقتل 17 شخصا في انفجار منجم الفحم الذي وقع في لوغانسك شرقي أوكرانيا

أفادت وسائل إعلامية تابعة لسلطات لوغانسك الإنفصالية في الشرق الأوكراني بأن "عدد قتلى الانفجار الذي وقع الخميس في منجم للفحم في ارتفع إلى 17".
وكانت حصيلة الإنفجار يوم أمس لا تزال خمسة قتلى و12 مفقودا. وبحسب السلطات، فقد كان 17 عاملا داخل منجم "سيخدكربون" في بلدة يوريفكا على بعد حوالى 20 كلم جنوب غرب لوغانسك لدى وقوع الحادث صباح الخميس.
وأعلنت وكالة أنباء جمهورية لوغانسك الانفصالية أن "المسعفين انتشلوا 17 جثة".
وبحسب المعلومات الأولية فإن انهيار المنجم ناجم عن انفجار للغاز، كما أعلنت السلطات الانفصالية.
وأعلنت الوزارة الروسية للحالات الطارئة أنها أرسلت مسعفين ومعدات، بناء لطلب الانفصاليين.
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