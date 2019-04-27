حكومة الوفاق الليبية تحتجز سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية احتجاز سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية. وأشارت الوزارة إلى أن النائب العام أمر بالتحفظ على السفينة واستكمال التحقيقات للتأكد من حمولتها. وطالب ​أحمد المسماري​ الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر، ​مجلس الأمن الدولي​ بإطلاع الليبين على محتوى السفينة الذي ضبطت في ميناء ​مصراتة​. وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي أن "السفينة مملوكة لشركة تتبع ​الحرس الثوري الإيراني​".

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