مساعدة روحاني: مطلب منح الجنسية الإيرانية لأبناء المتزوجات من أجانب محق

أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ لشؤون ​المرأة​ والأسرة معصومة ابتكار، أن المطالبة بمنح الجنسية الإيرانية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب هي "مطلب محق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ابتكار تعليقها بشأن مشروع تقدمت به حكومة البلاد إلى مجلس الشوري الإسلامي، لمنح الجنسية الإيرانية لمن ولدوا من إيرانيات، موضحة أن لهؤلاء الأمهات ومواليدهن الحق في هذا الطلب.

وأكدت على ضرورة أن توفر الحكومة الأرضية لتطبيق هذا القرار، مشيرة إلى "الرؤية الإيجابية الحكومية السائدة تجاه الموضوع".

ووفقا للوكالة الإيرانية، كانت الحكومة قد صادقت على المشروع قبل شهرين، وأرسلته مؤخرا إلى مجلس الشورى الإسلامي حيث بدأت لجانه في دراسته.

وينص مشروع القرار على "أن لدى كل سيدة إيرانية متزوجة من أجنبي الحق في تقديم طلب حصول أبنائها على الجنسية الإيرانية قبل بلوغهم 18 عاما".