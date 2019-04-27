الاتحاد الاوروبي يدين رفض ترامب معاهدة أممية حول تجارة السلاح

دان ​الاتحاد الأوروبي​ قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رفض الولايات المتحدة معاهدة الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة محذرا من عواقب ذلك. وأعلنت المتحدثة باسم ​فيديريكا موغيريني​ وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن "قرار الولايات المتحدة سحب توقيعها لن يساهم في الجهود الحالية لتشجيع شفافية التجارة العالمية للأسلحة وتفادي الاتجار غير المشروع والتصدي لتهريب الأسلحة". وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعوة كافة الدول وخصوصا الجهات الرئيسية المصدرة والمستوردة للأسلحة بالانضمام دون تأخير إلى معاهدة الاتجار بالأسلحة". وذكرت بأن "تجارة الأسلحة غير المنظمة لا تزال تسبب معاناة كبرى في مناطق عديدة من العالم وتفاقم النزاعات والإرهاب والجريمة المنظمة". وأشارت إلى أن الأسلحة الخفيفة "تقتل نحو 500 ألف شخص سنويا إضافة إلى ضحايا أسلحة أخرى".

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