أعلنت النجمة العالمية، سكارليت جوهانسون، نيتها اقتحام عالم السياسة مستقبلا، وخوض سباق الرئاسة الأمريكية.
وأوضحت النجمة العالمية، ووفقا لموقع “فاريتي”، أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها في السياسة الداخلية، قد يتحقق في المستقبل القريب.
وتابعت جوهانسون “أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث
وعن فيلم “Avengers: Endgame”، أكملت جوهانسون “أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا”.
وتبدأ سكارليت جوهانسون قريبا تصوير فيلمها التالي،
وأعلنت شركة “ديزني” الموزعة للفيلم، أنه حقق إيرادات 60 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول يوم عرض له.
كما أشارت الشركة إلى أن الفيلم حقق 305 ملايين دولار في أول يومين عرض له، في شباك التذاكر العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر سكارليت جوهانسون تعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.