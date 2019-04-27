سكارليت جوهانسون تعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

أعلنت النجمة العالمية، سكارليت جوهانسون، نيتها اقتحام عالم السياسة مستقبلا، وخوض سباق الرئاسة الأمريكية.

وأوضحت النجمة العالمية، ووفقا لموقع “فاريتي”، أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها في السياسة الداخلية، قد يتحقق في المستقبل القريب.

وتابعت جوهانسون “أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث

التغيير هي في السياسة الداخلية. ربما في المستقبل سأشعر بهذا الدافع، إلا أنني لم أشعر به حتى اللحظة”.وعن فيلم “Avengers: Endgame”، أكملت جوهانسون “أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا”.وتبدأ سكارليت جوهانسون قريبا تصوير فيلمها التالي،“Black Widow”، وذلك بعد تألقها في الجزء الأخير من “Avengers”، الذي بدأ عرضه في صالات السينما العالمية، يوم 24 أبريل الجاري.وأعلنت شركة “ديزني” الموزعة للفيلم، أنه حقق إيرادات 60 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول يوم عرض له.كما أشارت الشركة إلى أن الفيلم حقق 305 ملايين دولار في أول يومين عرض له، في شباك التذاكر العالمي.