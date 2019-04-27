وباء إيبولا يحصد أرواح 900 شخص في الكونغو الديمقراطية

أشارت نتائج إحصاء نشرت مؤخرا، إلى أن وباء إيبولا تسبب في وفاة 900 شخص منذ أغسطس الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد تقرير أصدرته وزارة الصحة في الكونغو، أنه "ومنذ بدايةتفشي الوباء، بلغ العدد التراكمي للإصابات 1396، بينها 1330 حالة مؤكدة و66 مرجحة، وفي المجمل، سجلت 900 وفاة".
وبحسب الوزارة، شفي 394 شخصا من
وأُعلن عن تفشي الوباء في مقاطعة شمال كيفو، وبشكل هامشي في مقاطعة إيتوري المجاورة، وانتقلت بؤرة الوباء من مانجينا في المنطقة الريفية إلى مدينة بيني، وحاليا إلى بوتيمبو- كاتوا، على بعد 50 كيلومترا جنوب بيني.
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