الصدر يدعو لعدم الزج بالعراق في الصراع الأمريكي الإيراني

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى عدم الزج بالعراق في الصراع الدائر بين

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأن لا تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الجارة إيران.

وقال الصدر في بيان اليوم "إنني قلق فيما يخص الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي أمريكا والكيان الصهيوني وانعكاساته بالتدخل في الشأن العراقي من كلا الطرفين".

وأضاف الصدر "إنني أريد أن أحافظ على علاقة طيبة مع إيران بحيث