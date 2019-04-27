المتحدث الرسمي لشئون الحرمين يكشف تصريحات مغلوطة تداولتها الصحف

أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الاعلام ومواقع التواصل قد بني

على مقترحات لم يثبت جدواها بعد ولم يتم إقراراها بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.



وتؤكد أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما وللإحاطة جرى التوضيح، والله من وراء القصد.