السودان يوقع اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع صندوق تنمية في الكويت

ذكرت وكالة السودان للأنباء يوم السبت أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200مليون دولار.
وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري. ويعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.
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