وصول النور المقدس إلى اليونان وصربيا

وصل وفد من كهنة الأرثوذكس باليونان وصربيا إلى بلادهم من القدس حاملين معهم النور المقدس وسط حضور واستقبال كنسى بالمطارات فى اليونان وصربيا. فى اليونان وصربيا.

يذكر أن بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى وجه رسالة بابوية إلى جميع الكنائس القبطية ى مشارق الأرض ومغاربها احتفالا بعيد القيامة المجيد حسب التقويم الشرقى، وجرى ترجمة الرسالة إلى 19 لغة، عبر المكتب الإعلامى القبطى بشمال أمريكا

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