أمين حزب العمال الجزائري تقترح انتخاب جمعية تأسيسية لحل الأزمة السياسية بالبلاد

اقترحت الأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، انتخاب جمعية وطنية تأسيسية ذات سيادة من أجل حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى ضرورة فتح مخرج إيجابي للحراك الشعبي؛ بما يكرس ويقوي وحدة الشعب.

وأضافت حنون - في كلمة خلال أعمال التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة التابعة للحزب - أن تسيير المرحلة الانتقالية يمر عبر جمعية وطنية تأسيسية، وهي الحل

المثالي المطابق لإرادة الشعب الذي يريد تغيير النظام من أجل إعادة التأسيس السياسي والمؤسساتي ومن أجل أيضا إعداد دستور جديد يكون نتاج نقاش واسع على المستوى الوطني.واعتبرت أن الأمر يتعلق - بالدرجة الأولى - بترسيخ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب وتقوية الملكية الجماعية للأمة، وكل مكاسب الثورة والاستقلال؛ مما يعزز ويكرسوحدة الشعب بكل فئاته.وأشارت إلى أن حزبها لم يشارك في الحوار الذي دعت إليه الرئاسة الجزائرية - مؤخرا - من منطلق أن مثل هذا الحوار يرمي إلى ترميم النظام وإنقاذه وفرض استمرار نفس النظام من خلال فرض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 4 يوليو المقبل.وفي معرض حديثها عن المشاركة الفعالة للشباب الجزائري في كل المسيرات التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، قالت حنون إن "محتوى شعار (ارحلوا) بالنسبة للشباب الجزائري يعني ترسيخ السيادة الشعبية والحقوق الاساسية والتأسيس للديمقراطية الحقيقية".