15 قتيلاً في تفجير انتحاري خلال مداهمة "مخبأ" في سريلانكا

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم ستة أطفال، عندما فجر انتحاريون أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن في شرق سريلانكا، وفق ما ذكرت الشرطة السبت.

وقالت الشّرطة إن ثلاثة رجال أقدموا على تفجير متفجرات ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ آمن لإرهابيين قرب منطقة كالموناي مساء الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة (روان جوناسيكارا) اليوم السبت، إن عناصر القوات الخاصة بالشرطة مدعومة بالجيش حاصرت منزلاً في ساينثاماروثو (360 كيلومتراً) شرق العاصمة، في وقت متأخر يوم الجمعة، بسبب الاشتباه في علاقته بتفجيرات عيد الفصح الدموية التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من داخل المنزل، ثم وقعت ثلاثة انفجارات على الأقل داخل المنزل.

Advertisements

وأوضح جوناسيكارا "قمنا بتفتيش المنزل وعثرنا على 15 جثة، 12 داخل المنزل وثلاثة في الخارج.

وقال إن من بين القتلى ثلاث سيدات وستة أطفال.

وأضاف أن الشرطة تعتقد أن واحداً أو أكثر من الانتحارين نفذوا التفجيرات.

وتم نقل طفل وامرأة أصيبا في الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضاً.. واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا