كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تضغط على برلين لرفع مساهمتها الدفاعية للناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستمرار فى الضغوط التي تمارسها على الحكومة الألمانية بشأن رفع نفقات الدفاع.

وقال السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، في إشارة إلى الحكومة الألمانية: "سوف ندفعها إلى تطبيق التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

أضاف غرينيل، أن على ألمانيا أن تصل بحجم النفقات إلى نسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2024.