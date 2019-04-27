كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمنى يتلف 7 آلاف لغم حوثى فى حجة شمال غربى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت إتلاف الفرق الهندسية التابعة له لـ7 آلاف لغم حوثي زُرعت بمناطق متفرقة من مديرية (حيران) و(عزلة بني حسن) التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن رئيس عمليات شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة الرائد محمد ردمان القول إن "الفرق الهندسية اتلفت نحو سبعة آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية"، مضيفا أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات (ميدي) و(حيران) و(عبس)، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم.

وتعد هذه العملية السادسة التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والأولى خلال العام الجاري.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها حتى الآن.