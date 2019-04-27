كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن تقدم القوات البرية مدعومة من القوات الجوية على محاور طرابلس، وخصوصاً في المحورين الشرقي والأوسط.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "قوات حكومة الوفاق شنت 6 غارات استهدفت قوات الجيش قرب طرابلس"، وفق ما أوردت صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم السبت.

وأضاف المسماري، أن "الإنجاز الحالي يذكرنا بالضربة الخاطفة خلال عملية تحرير الموانئ النفطية الليبية،" مؤكداً أن "الإنتاج النفطي الليبي عاد بشكل معقول".

وأشار إلى أن السفينة الإيرانية مملوكة لشركة تتبع الحرس الثوري الإيراني، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الدولية.

وتابع المسماري "نطلب من غسان سلامة، ومجلس الأمن إطلاع الليبيين على محتويات شحنة السفينة الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة".