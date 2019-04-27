كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز النقاط الخلافية خلال مباحثات "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير" بالسودان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد العربي، مراسل قناة الغد من الخرطوم، إن هناك نقاط خلافية بين طرفي الحوار السوداني والمتمثلة في المجلس العسكري وممثلي قوى الحرية والتغيير وهي مدة الحكومة المدنية الانتقالية ومدة المجلس السيادي ما بين سنتين أو أربع سنوات، لافتًا إلى أن المفاوضات أسفرت عن نتائج إيجابية لدى الطرفين بحسب ما أعلونه فور انتهاء اللقاء.

وأضاف العربي أن نتائج المباحثات اسفرت عن عقد جلسة أخرى مساء اليوم والتي ستشهد المزيد من النقاش والمشاورات، موضحًا أن اللجنة السياسية التي تتبع المجلس العسكري كانت من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.

وأشار مراسل قناة الغد بالخرطوم، إلى أن الشارع السوداني يعولون على الطرفين لتجاوز الخلافات وإيجاد حل سريع لتهدئة الشعب.

Advertisements

يذكر أن الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد اعلن عن انتهاء الاجتماع الأول بين المجلس وممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال المتحدث إن المفاوضات بين الجانبين سادتها روح طيبة وشفافية، مضيفًا أن المحادثات سوف تتواصل مساء اليوم.

من جانبه قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان مدني عباس، إن المشاورات مستمرة مع المجلس العسكري الانتقالي للبحث عن حلول مرضية لمطالب الشارع السوداني، واصفًا المحادثات التي جرت اليوم مع المجلس العسكري بأنها جرت في أجواء إيجابية.