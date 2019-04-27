كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: قواتنا ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن القوات السودانية ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها.

وقال لفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لـ "العربية الحدث" السعودية إن "المهم ليس سرعة الحلول وإنما إنجازها".

وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي على الأحداث التي وقعت في السودان خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن "الدعم العربي للتغيير كان سخيا".

وقال دقلو للقناة السعودية: "حسمنا أزمة شح السيولة والأزمة ستنتهي قريبا، وأقول للشعب أن الحقوق تؤخذ بالقانون".

وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي: "لا نحاسب الانتماء السياسي وإنما من استغل وظيفته". وقال: "جئنا لتنفيذ مطالب الشعب".