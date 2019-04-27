كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سوري: العملية العسكرية الروسية في إدلب ستبدأ خلال أيام بشكل مجتزأ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد هيثم حسون، الخبير العسكري السوري، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتأجيل العملية العسكرية في إدلب صائب، لافتًا إلى أن بوتن لديه رؤية وهي أن العملية العسكرية تتطلب الحوار قبل أخذ القرار.

وأضاف حسون خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن العملية العسكرية ستنفذ على مراحل، ووضع المدنيين لابد وأن يؤخذ بعين الاعتبار قبل شن أي هجوم عسكري على إدلب بحسب الرئيس الروسي، موضحًا أن بوتن ارسل رسالة إلى الدول الأوروبية التي أعربت عن خشيتها من التدخل العسكري خلال الاجتماع الرباعي الذي أقيم في إسطنبول.

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وأشار الخبير العسكري السوري إلى أن العملية العسكرية الروسية ستبدأ في إدلب خلال أيام بشكل مجتزأ وذلك للقضاء تمامًا على جبهة النصرة، موضحًا أن تطهير إدلب من الإرهاب له الأولوية ومن ثم تأتي باقي المناطق تباعًا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد إنه لا يستبعد أي عملية شاملة في إدلب بشمال غرب سوريا، وأضاف بوتين أن على روسيا التفكير في المدنيين هناك قبل اتخاذ أي قرار بشن هجوم شامل في المدينة متهما المعارضة السورية بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية في مفاوضات أستانا.