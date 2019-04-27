كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يطالب بفتح تحقيق دولي حول الضباط الأجانب في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن المجلس يعد مذكرة لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بحق بعض الدول، التي يتواجد ضباط لها في صفوف القوات المقاتلة في طرابلس.

وأضاف أن البرلمان خاطب الجانب البريطاني بشأن السفير السابق بيتر ميليت، وأنه لا يزال ينتحل صفة السفير حتى الآن ويقوم بتحركات ويتواصل مع تيار الإسلام السياسي في طرابلس، وفق وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت.

وأضح أن المجلس يعد مذكرة لتقديمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن وجود ضباط من تركيا وإنجلترا وإيطاليا، وقتالهم في صفوف القوات المتواجدة في طرابلس.