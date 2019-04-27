عصبة الأبطال – الترجي التونسي يفوز على مازيمبي في ذهاب نصف النهائي

أنهى فريق الترجي التونسي، حامل لقب البطولة الإفريقية، مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، منتصرا بهدف دون رد، على حساب ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “رادس” في العاصمة التونسية، تونس.
وبعد شوط أول سلبي الأداء والنتيجة، سيتمكن الفريق التونسي من تسجيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء، عن طريق نجمه الجزائري، يوسف بلايلي، من كرة رأسية غالطت حارس مرمى الفريق الضيف.
ولم يستفد التونسيون من طرد لاعب مازيمبي، في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز الترجي بأصغر النتائج.
وسيكون على حامل لقب البطولة، الحفاظ عل تقدمه في مباراة العودة، التي ستقام بلومومباتشي، في الرابع من شهر ماي المقبل
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