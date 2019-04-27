رسميا.. رجاء بني ملال يعود للبطولة الاحترافية بعد 6 سنوات من الغياب وفرحة ملالية عارمة

ضمن فريق رجاء بني ملال لكرة القدم بطاقة الصعود للبطولة الاحترافية للعبة، وذلك بعد أن انتصر، اليوم السبت،على مضيفه جمعية سلا بهدفين موقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “بوبكر عمار”، معقل “القراصنة، برسم الجولة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني.

هذا الانتصار، مكن الفريق الملالي من احتلال المركز الثاني، بعد أن وصل رصيده للنقطة 53، وهو نفس رصيد فريق نهضة الزمامرة الذي بدوره صعد للقسم الاحترافي لأول مرة في تاريخه.

ويعود فضل هذا الإنجاز والانتصار، للاعب المخضرم وسام البركة، الذي وقع هدفي الانتصار، ومنح فريقه ثلاث نقاط جد ثمينة.

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وعاينت “اليوم24″، الفرحة العارمة التي اجتاحت المدينة من لدن أنصار الفريق الملالي، الذين انتظروا لأزيد من 6 سنوات من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي سيجعل الجهة وهذه المدينة الغريقة ممثلة من جديد في قسم الأضواء.

وقد رافق المئات من الملاليين فريقهم صوب مدينة سلا، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبين، وعمت الاحتفالات الملعب يعد صافرة الحكم.

جدير ذكره أن فريقا شباب المسيرة وشباب قصبة تادلة، قد غادرا القسم التاني في اتجاه دوري الهواة بعد احتلالهما المركزين الأخير وقبل الأخير.