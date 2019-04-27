البطولة الاحترافية – الحسيمة تواصل التواضع بميدانها وتعادل مثير برباعية بين خريبكة وآسفي

فشل فريق شباب الريف الحسيمي، في تحقيق نتيجة الانتصار على ضيفه مولودية وجدة، واكتفى بالتعادل بهدف لمثله، لتتواصل معاناته في أسفل الترتيب، ليكون من بين أكثر الأندية ترشحا لمغادرة قسم الأضواء هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بالحسينة برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وكان الفريق الريفي هو السباق للتسجيل، بواسطة إبراهيم البحري، في الدقيقة 51، غير أن الفريق الوجدي عدل النتيجة في الدقيقة 62 بواسطة اللاعب ميلتون كاريسا، ليرفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة، في المركز قبل الأخير، بينما صعد الفريق الوجدي للمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وعن نفس الجولة، وفي مباراة مثيرة، تعادل أولمبيك خريبكة مع ضيفه أولمبيك آسفي، بأربعة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “الفوسفاط” بخريبكة.

وسجل رباعة الفريق الخريبكي، كل من رضى الهجهوج في ثلاث مناسبات، وخالد حشادي، فيما تناوب على رباعية الفريق المسفيوي كل من كوفي بوا، في مناسبتين، وليد الصبار، وكمال أيت الحاج، الذي سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 91.

هذا التعادل، جعل أولمبيك آسفي يحتل المركز الخامس، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفريق الخريبكي المركز العاشر برصيد 32 نقطة.