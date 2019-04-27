افتتح إمام مسجد السالمي في حي الانبعاث في سلا، خطبة أمس جمعة، بدعوة المصلين إلى عدم المشاركة في الاحتفالات المخصصة لعيد الشغل، يوم فاتح ماي المقبل.
وقال رشيد كوسي، أحد المصلين الحاضرين في هذه الصلاة لـ”اليوم 24″، إنه فوجئ عند بداية خطبة الجمعة، بحديث الإمام عن الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي، واعتبارها بدعة، لأن المجوس، واليهود من أنشؤوها.
وأضاف المتحدث نفسه أن الإمام برر دعوته إلى مقاطعة عيد الشغل، الذي تتوقف فيه الإدارات عن العمل، بأن “التوقف عن العمل من الكسل، وأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يحارب الكسل”.
ويحتفل العمال، والموظفون عبر العالم، يوم فاتح ماي، بعيد الشغل، الذي تتوقف فيه الإدارات والشركات عن العمل، والذي يعرف تظاهرات في جميع دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إمام يدعو المصلين في صلاة الجمعة إلى عدم حضور احتفالات فاتح ماي “عيد الشغل”: إنها بدعة والتوقف عن العمل من الكسل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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