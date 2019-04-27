إمام يدعو المصلين في صلاة الجمعة إلى عدم حضور احتفالات فاتح ماي “عيد الشغل”: إنها بدعة والتوقف عن العمل من الكسل!

افتتح إمام مسجد السالمي في حي الانبعاث في سلا، خطبة أمس جمعة، بدعوة المصلين إلى عدم المشاركة في الاحتفالات المخصصة لعيد الشغل، يوم فاتح ماي المقبل.

وقال رشيد كوسي، أحد المصلين الحاضرين في هذه الصلاة لـ”اليوم 24″، إنه فوجئ عند بداية خطبة الجمعة، بحديث الإمام عن الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي، واعتبارها بدعة، لأن المجوس، واليهود من أنشؤوها.

وأضاف المتحدث نفسه أن الإمام برر دعوته إلى مقاطعة عيد الشغل، الذي تتوقف فيه الإدارات عن العمل، بأن “التوقف عن العمل من الكسل، وأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يحارب الكسل”.

ويحتفل العمال، والموظفون عبر العالم، يوم فاتح ماي، بعيد الشغل، الذي تتوقف فيه الإدارات والشركات عن العمل، والذي يعرف تظاهرات في جميع دول العالم.