ريال مدريد يتراجع عن ضم نجم سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان يحظى باهتمام عدة فرق أوروبية بارزة من بينها آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد أدريان رابيو متوسط ميدان سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، حيث اتخذ قرارًا بعدم التجديد وبالبحث عن محطة جديدة، لكنه يوقع لأي نادٍ حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن الثلاثي الإنجليزي أصبح أكثر تحفزًا لضم رابيو، بعد صرف ريال مدريد النظر عن ضمه بسبب راتبه العالي، وتفضيل مواطنه بول بوغبا نجم اليونايتد عليه.

وكان برشلونة قريبًا للغاية من ضم اللاعب لصفوفه، واتخذ خطوات جادة معه من أجل استقطابه بشكل مجاني في نهاية الموسم، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضم دي يونج لاعب أياكس.

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ولم يلعب رابيو (24 عامًا) في مباراة مع باريس سان جيرمان، منذ أن شارك أمام على ريد ستار بلجراد يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث قرر سان جيرمان تجميده بسبب رفضه مسألة التفاوض حول تجديد تعاقده.

ولكن يبدو أن آرسنال وليفربول ويونايتد ما زالوا حريصين على ضم لاعب الوسط الفرنسي، في ظل رغبتهم في تدعيم هذا المركز في صفوفهم.

ويعتبر آرسنال في أمس الحاجة للاعب بحجم رابيو، بعد توقيع الويلزي آرون رامسي ليوفنتوس الإيطالي، كذلك الحال بالنسبة لمانشستر يونايتد، والذي يرغب في استقدام رابيو، بعد اتفاق لاعب أندير هيريرا على الرحيل لسان جيرمان في نهاية الموسم، أما ليفربول فقد أبدى مدربه يورغن كلوب إعجابه بخدمات رابيو لقدرته على اللاعب في كل أماكن وسط الملعب.