مساعد مدرب هـ. إكسال: متمسكون بأمل البقاء في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر فريق هبوعيل إكسال نقطتين في مباراته الأخيرة أمام أبناء اللد بعدما افترقا بالتعادل السلبي 0-0، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الممتازة.

ويتذيل الفريق الكسلاوي ترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء.

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وبهذا الصدد، قال مساعد مدرب هبوعيل إكسال، حسام أبو صالح، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة الأخيرة، إن "أمل البقاء في الدوري لا زال قائما، وبدورنا سنتمسك بهذا الأمل وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف أننا "سيطرنا على مجريات المباراة الأخيرة وقد وصلنا إلى عدة فرص تهديفية محققة، إلا أن الحظ لم يحالفنا في إحراز الأهداف، ومن هنا نحيي اللاعبين على كل ما يقدمونه من جهد على أرضية الملعب".

وختم أبو صالح بالقول "نأمل أن يكون الحظ إلى جانبنا في المباريات المقبلة، وبدورنا نستعد حاليا للمباراة المقبلة أمام هبوعيل رمات هشارون وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".