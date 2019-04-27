القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، مساء اليوم، السبت، الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإفراج عن أسيرين سوريين مقابل استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي، لكن دون الحسم إن كان ذلك "ببادرة حسن إسرائيليّة"، كما تقول الرواية الإسرائيليّة الرسميّة، أو ضمن "صفقة" كما تقول الرواية الرسميّة الروسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد الأسيرين المفرج عنهما من إسرائيل مطلوب لنظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.