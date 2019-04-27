نتنياهو في "نيويورك تايمز": كلبٌ يقود ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذف موقع صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم، السبت، كاريكاتورًا صوّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على أنه كلب يقود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأعمى، والذي كان يعتمر "كيباه" يهوديّة.

واعتبرت الصحيفة في تغريدة لها على حسابها في تويتر أنّ الكاريكاتور يضمّ استعارات "معادية للساميّة"، وأضافت أنها "عدوانيّة" وأن نشرها جاء نتيجة "خطأ في الحكم".

وكان القنصل الإسرائيلي العام في مدينة نيويورك، داني ديان، قد توجّه بالاحتجاج للصحيفة، قائلًا إن الرسم الكاريكاتوري "معادٍ للساميّة، ووجوده بين صفحات صحيفة مركزيّة يشكّل ارتفاعا في التعبيرات المعادية للسامية الآخذة بالازدياد في الولايات المتحدة الأميركيّة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن كبار مسؤولي الصحيفة اعتذروا لنشر الكاريكاتور، وادّعوا أنه نشر دون علمهم.

وتعتبر صحيفة "نيويورك تايمز" أوسع الصحف الأميركيّة انتشارًا، وهي أوّل جريدة يوميّة تصدر في الولاية، وتساهم في صقل الرأي العام الأميركي، خصوصًا في الطبقة الحاكمة وفي أروقة الأمم المتحدة.