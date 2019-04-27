انت الان تتابع تفاصيل خبر سريلانكا تحظر جماعتين إسلاميتين على خلفية تفجيرات الأحد الدامية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:20 مساءً - أعلن الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، حظر جماعتين إسلاميتين، للاشتباه في مسؤوليتهما عن تفجيرات دامية هزت البلاد، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب "سيريسينا"، أوضح فيه أن حظر جماعتي "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" يأتي بموجب قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجيرات.

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وأوضح البيان أن "التوحيد" هي المشتبه به الرئيس في الهجمات التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، بالعاصمة كولومبو وضواحيها مخلّفة 253 قتيلاً ونحو 500 مصاب، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح.

وأعلنت السلطات في وقت سابق، أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد"، المعروف بخطاباته "المتطرفة" على وسائل التواصل الاجتماعي، قُتل في التفجيرات، مشيرة إلى أنه "عقلها المدبر".

وأضافت أن هاشم كان يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية بالعاصمة كولومبو، في وقت سابق من أبريل الجاري، إلا أن العملية أُحبطت.