انت الان تتابع تفاصيل خبر وسط إجراءات أمنية.. الآلاف يشيعون عباسي مدني إلى مثواه الأخير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 08:20 مساءً - وريَ جثمان مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" والمحظورة في الجزائر، عباسي مدني الثرى، اليوم السبت، في مقبرة "سيدي محمد" وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولم تمنع الإجراءات الأمنية آلاف الجزائريين من المشاركة في جنازة مدني، حيث بدأ المشيعون المسير من منزل الراحل نحو المقبرة وسط صيحات التكبير "الله أكبر"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نلقى الله"، وهو شعار "الجبهة الإسلامية للإنقاذ".

وسبق أن وصل بعد ظهر اليوم جثمان المعارض الإسلامي الراحل إلى مطار الجزائر الدولي، قادماً من العاصمة الدوحة القطرية التي توفي فيها الأربعاء عن عمر ناهز الـ88 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين والأعيان والشخصيات الرسمية والشعبية أدوا، الخميس الماضي، صلاة الجنازة على مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية، مدني بالدوحة.

ونقلت عائلة الراحل جثمانه من مطار الجزائر الدولي نحو مقر سكنه العائلي في حي بلكور الشعبي بالعاصمة، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل دفنه بمقبرة "سيدي محمد" القريبة من المكان.

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات المواطنين وأنصار حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإسلامي المحظور، الذي أسسه مدني، إلى حي بلكور الشعبي الذي أقيمت فيه خيمة عزاء وسط هتافات كان يرددها أنصار الحزب خلال بداية نشاطه مطلع تسعينيات القرن الماضي.

كما توافدت على خيمة العزاء شخصيات سياسية، مثل زعيم حزب "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي عبد الله جاب الله، ورئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" (أكبر تجمع لدعاة الجزائر) عبد الرزاق قسوم.

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ومنع الأمن الرجل الثاني في الحزب المحظور، علي بن حاج، من حضور الجنازة، كما علم من مقربين منه، علماً أن الرجل يتعرض باستمرار للاعتقال لمنعه من المشاركة في النشاطات السياسية والتظاهر.

وُلد عباسي مدني في 28 فبراير 1931، بمدينة سيدي عُقبة قرب ولاية بسكرة (جنوب شرق).

وفي أكتوبر 1988، أعلن تأسيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" برفقة علي بلحاج، والهاشمي سحنوني.

وتصدرت "الجبهة"، أوائل تسعينيات القرن الماضي، نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية، قبل أن يوقف الجيش مسارها السياسي ويحظرها، ويُدخل "مدني" السجن مع رفقاء آخرين.

وفي 15 يوليو 1997، وبعد سنوات قضاها داخل السجن، أطلقت السلطات الجزائرية سراحه مع الرجل الثالث في "الجبهة" عبد القادر حشاني (اغتيل لاحقاً في 22 نوفمبر 1999).

وفي الأول من سبتمبر 2000، وُضع عباسي قيد الإقامة الجبرية حتى أُفرج عنه هو ونائبه علي بلحاج عام 2003.

ومنعت السلطات الجزائرية "مدني" وبلحاج من ممارسة أي نشاط سياسي، وضمن ذلك حق التصويت أو الترشح في أي انتخابات.

وفي 23 أغسطس 2003، سُمح لـ"مدني" بمغادرة البلاد لتلقي العلاج في ماليزيا، ثم قطر التي عاش بها حتى رحيله.

وبينما يقول أنصار "مدني": إنه "تعرَّض للظلم والتهميش" من قِبل النظام، يحمّله مقربون من النظام ومحسوبون على أحزاب علمانية وحزبه جزءاً من مسؤولية العنف الذي عاشته البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، بعد تبني جناح في حزبه العمل المسلح لإسقاط النظام.