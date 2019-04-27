النائب العام الليبي يأمر بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة

الخليج 365/ بغدادأمر مكتب النائب العام الليبي، السبت، بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراته بعد التأكد من كونها على قائمة العقوبات الأميركية.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "مكتب النائب العام الليبي امر، مساء اليوم، بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراته بعد التأكد من كونها على قائمة العقوبات الأميركية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

