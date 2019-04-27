القيادة المركزية الأمريكية: سنمتلك موارد منع أي تحرك خطير لإيران

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، السبت، إن الولايات المتحدة سيكون لديها الموارد الضرورية لمنع إيران "من القيام بأي تحرك قد يكون خطيرا".

وأضاف ماكينزي في حوار تلفزيوني "نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني".

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا سيتم بحذر.

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وأعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين الماضي، إنهاء الاستثناءات الخاصة لبعض الدول التي تستورد النفط الإيراني، في تصعيد جديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إعفاءات مدتها 180 يوما إلى 8 دول، لمنحها مزيدا من الوقت للعثور على مصادر بديلة لاستيراد النفط بدلا من الخام الإيراني.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 دول كبرى، وتصعّد الولايات المتحدة من عقوباتها على النظام الإيراني بهدف تقليص برنامجه النووي، والكف عن دعم الإرهابيين في الشرق الأوسط.