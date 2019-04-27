محمد بن زايد وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد بن زايد خلال لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، في قصر الشاطئ الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤول الأمريكي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، بجانب عدد من القضايا المشتركة.
وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.
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