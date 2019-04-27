سريلانكا تعثر على 15 جثة بينهم أطفال بعد معركة مسلحة

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خلال الـ24 ساعة الماضية كثفت قوات الأمن السريلانكية من مجهوداتها لملاحقة المتسببين في هجمات عيد الفصح يوم الأحد الماضي ما أسفر عن مقتل دواعش وضبط أخرين

قال متحدث باسم الجيش في سريلانكا، في تصريحات له، اليوم السبت، إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها 6 جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة، في أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد، وذلك بعد 6 أيام من هجمات انتحارية قتلت حوالي 250 شخصا. واندلع تبادل إطلاق النار بين القوات وإسلاميين متشددين مشتبه بهم، مساء أمس الجمعة، بسينتاماروتو في أمبارا، إلى الجنوب من بلدة باتيكالوا التي شهدت أحد الانفجارات التي وقعت، يوم الأحد الماضي، في 3 كنائس و4 فنادق فاخرة.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن 3 انتحاريين مشتبه بهم كانوا من بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار. وأضافت الشرطة السريلانكية، في بيان، أن الانتحاريين فجروا أنفسهم عندما حاصرت الشرطة المكان الذي كانوا يختبئون فيه بالقرب من بلدة كالموناي شرقي البلاد. اقرأ أيضا| جيش سريلانكا يعلن مقتل دواعش في هجوم على مخبأ

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن 3 انتحاريين مشتبه بهم كانوا من بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار. وأضافت الشرطة السريلانكية، في بيان، أن الانتحاريين فجروا أنفسهم عندما حاصرت الشرطة المكان الذي كانوا يختبئون فيه بالقرب من بلدة كالموناي شرقي البلاد. اقرأ أيضا| جيش سريلانكا يعلن مقتل دواعش في هجوم على مخبأ إرهابي وأوضح المتحدث باسم الجيش سميث أتاباتو، في بيان، أن القوات عندما كانت تتجه صوب المخبأ، وقعت 3 انفجارات وبدأ إطلاق النار، مضيفا: "ردت القوات وداهمت المخبأ حيث كان يتم تخزين كمية كبيرة من المتفجرات، والمسلحون يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة التوحيد الوطنية التي تشير أصابع الاتهام إليها في هجمات يوم الأحد". وذكرت الحكومة أن 9 انتحاريين محليين نفذوا هجمات عيد القيامة، وتم التعرف على 8 منهم وكانت بينهم امرأة. فيما لفتت الشرطة، أمس، إلى أنها تحاول تعقب 140 شخصا تعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية. وحتى الآن احتجزت الشرطة ما لا يقل عن 76 شخصا بينهم أجانب من سوريا ومصر. اقرأ أيضا| سريلانكا تضرب من جديد.. 4 انفجارات ومعركة بين الجيش ومسلحين ولم يقدم تنظيم داعش أي دليل على إعلانه المسؤولية عن الهجمات. وإذا صدق زعمه فستكون هذه أسوأ تفجيرات ينفذها خارج سوريا والعراق. ونشر التنظيم تسجيلا مصورا، يوم الثلاثاء الماضي، يظهر فيه 8 رجال، 7 منهم ملثمون ويقفون تحت راية داعش السوداء ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 شخصا للاشتباه بتورطهم في تفجيرات أحد الفصح، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن التلفزيون الرسمي، اليوم السبت: "تم اعتقال 20 مشبوها في عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية". كما أعلنت قوات الأمن السريلانكية أنها قتلت 4 مسلحين على الأقل يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، في كالموناي وذلك خلال تبادل لإطلاق النار. Advertisements اقرأ أيضا| أسقف العاصمة السريلانكية: لن يتم إقامة قداسات الأحد فيما، أعلن الجيش السريلانكي، اليوم، أنه قتل اثنين على الأقل من أعضاء تنظيم "داعش" خلال هجوم على مخبأ للتنظيم الإرهابي. وقال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، أمس الجمعة، إن زعيم جماعة التوحيد الإسلامية، التي تتهمها أجهزة الأمن بتنفيذ سلسلة تفجيرات يوم عيد الفصح في بلاده زهران هاشم، قد لقي حتفه خلال أحد هذه التفجيرات. فيما كانت السلطات تبحث عن هاشم، وكان مصيره مجهولا ووضع على رأس لائحة الذين تبحث عنهم قوات الأمن. (التفاصيل) اقرأ أيضا| ألمانيا تدعو مواطنيها بعدم السفر إلى سريلانكا أستراليا تُحذر من وقوع أعمال إرهابية جديدة بسريلانكا رئيس سريلانكا يحمل الحكومة مسؤولية تفجيرات عيد الفصح علماء الدين في سريلانكا يدعون المسلمات لخلع النقاب سريلانكا تحتسب 106 أشخاص بالخطأ ضمن ضحايا التفجيرات سريلانكا تدعو جميع المساجد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة

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